Die Fans mussten erneut auf Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (40) verzichten! Aktuell finden in England zu Ehren des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) zahlreiche Veranstaltungen statt. Auch das Paar ist aus seiner Wahlheimat USA nach London gereist, um an den Events teilzunehmen. Doch bislang waren die beiden lediglich bei der Militärparade "Trooping the Colour" und beim Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral dabei. Jetzt wurde bekannt: Auch die heutigen Feierlichkeiten haben Harry und Meghan verpasst!

Das berichtet nun People. Zum Abschluss des Thronjubiläums fand am heutigen Sonntag der Festzug "The Platinum Pageant" in der britischen Metropole statt. Zahlreiche Mitglieder der Royal-Family wohnten der Veranstaltung bei – darunter beispielsweise Prinz Charles (73) und seine Ehefrau Camilla (74), Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) mit den drei gemeinsamen Kindern sowie Prinzessin Beatrice (33) und ihr Liebster Edoardo Mapelli Mozzi (38). Doch Prinz Harry und Herzogin Meghan erschienen nicht auf dem Event. Was wohl der Grund dafür ist?

Auch wenn der Brite und die 40-Jährige bereits einige Veranstaltungen verpasst haben, scheinen sie ihre Zeit trotzdem mit der royalen Familie zu verbringen. Am Samstag feierten sie beispielsweise den ersten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet Diana (1). An ihrem Ehrentag soll die Kleine auch endlich ihre Urgroßmutter, die Queen höchstpersönlich, kennengelernt haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2022 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022 in London

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

