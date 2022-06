Lassen Kate Moss (48) und Johnny Depp (58) die Vergangenheit noch einmal aufleben? Das Supermodel und der Schauspieler waren in den Neunzigerjahren ein Paar gewesen. Obwohl ihre Romanze nicht gerade friedlich auseinanderging, scheint heute kein böses Blut mehr zu fließen – im Gegenteil. Die Laufstegschönheit sagte sogar im Verleumdungsprozess ihres Ex-Partners für ihn aus. Nun scheint es erneut, als würden sich die zwei wieder annähern: Kate besuchte ein Konzert von Johnny in London – und feierte anschließend mit ihm.

Wie Daily Mail berichtet, war die Blondine am Dienstag im Publikum, als der Fluch der Karibik-Star gemeinsam mit Jeff Beck auf der Bühne stand. Augenzeugen zufolge wurde Kate von ihrer guten Freundin Sharon Osbourne (69) begleitet – und war im Anschluss an den Gig auch bei der After-Party von der Partie, wo sie zusammen mit Johnny und Co. ausgelassen feierte.

Die Fans des früheren Traumpaars dürfte diese Neuigkeit sehr freuen. Immerhin wünschen sich die Bewunderer der beiden ein Liebes-Comeback! "Ich hoffe, dass Johnny, nachdem das vorbei ist, erkennt, dass Kate diejenige war, die er als Lebenspartnerin heiraten sollte", spekulierte ein User vor wenigen Tagen im Netz.

Getty Images Kate Moss, Johnny Depps Ex-Freundin

Getty Images Johnny Depp vor Gericht in Virginia

Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998

