Im Streit zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ist kein Ende in Sicht! Am Mittwoch fand der Prozess der beiden Hollwood-Stars eigentlich mit einem Urteilsspruch seinen Abschluss. Die Aquaman-Darstellerin wurde schuldig gesprochen, ihren Ex mit ihren Gewaltvorwürfen verleumdet zu haben. Über zehn Millionen Euro muss sie der Filmlegende zahlen. Doch dazu ist die Blondine finanziell nicht in der Lage – sodass Amber nun in Berufung gehen will! Der Zoff ist also noch lange nicht beigelegt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de