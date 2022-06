Eva Mendes (48) gibt seltene Einblicke in ihren Mama-Alltag! Seit 2011 ist die Schauspielerin mit Ryan Gosling (41) glücklich liiert. 2014 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Zwei Jahre später begrüßten die beiden Hollywoodstars erneut Nachwuchs – Töchterchen Nummer zwei. Details über ihr Familienleben behält die Beauty lieber für sich. Manchmal plaudert Eva aber doch ein wenig aus dem Nähkästchen!

Via Instagram erklärte die "Ghost Rider"-Darstellerin vor einigen Monaten ganz ehrlich: "Wir alle erziehen auf unsere eigene Weise. Die meiste Zeit habe ich keine Ahnung, was ich tue." 2021 war es um Eva auf Social Media ruhig geworden – ihre Fans beschwerten sich darüber. "Ich kann Familie und Social Media nicht unter einen Hut bekommen. Also Überraschung – ich wähle die Familie", stellte sie klar. Ihre beiden Töchter Esmeralda und Amada brauchen offenbar die volle Aufmerksamkeit ihrer Mama.

Vor ihrer Beziehung mit dem "La La Land"-Star waren Kinder für die 48-Jährige absolut kein Thema, wie sie 2020 im Interview mit dem australischen Radiosender Nova 96.9 offenbarte: "Ich wollte nie Kinder, bevor ich mich in Ryan verliebte. Dann hat es sich so ergeben, dass ich 40 war, als ich mein erstes Baby bekam."

Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Anzeige

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Eva Mendes im Februar 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass Eva bald noch mehr Details über ihr Familienleben verraten wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de