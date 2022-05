Eva Mendes (48) hat beim Putzen das Sagen. Seit 2011 geht die Schauspielerin gemeinsam mit Ryan Gosling (41) durchs Leben. Drei Jahre später krönte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs ihre Liebe. 2016 kam ihr zweites Töchterchen zur Welt. Über ihr Familienleben plaudert die "Ghost Rider"-Darstellerin jedoch nur selten in der Öffentlichkeit. Nun gewährte sie aber seltene Einblicke in ihren Alltag: Eva verriet, dass sie Ryan nicht erlaubt, ihr im Haushalt zu helfen.

In einem Interview mit Today erzählte die 48-Jährige, dass sie es möge, den Abwasch zu machen. Für die zweifache Mutter habe diese Tätigkeit etwas Meditatives. Hin und wieder wolle ihr Gatte ihr dabei unter die Arme greifen – doch das passt Eva so gar nicht. "Ich finde das ist unfair von ihm, weil er weiß, dass es mein Ding ist", betonte der Filmstar. Daher scheuche sie Ryan auch immer aus der Küche, sollte sie ihn dort beim Abwasch erwischen.

Doch warum ist es Eva so wichtig, den Abwasch selbst zu machen? "Dann kann ich besser schlafen", erklärte die Schauspielerin. Dem Hollywood-Star sei es generell wichtig, dass sein Heim sauber ist. "Ich setzte es mit meinem Wohlbefinden gleich. Wenn mein Haus sauber ist, dann geht es mir gut", erklärte die "Out of Time"-Darstellerin.

Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Eva Mendes und Ryan Gosling im September 2019

Anzeige

Getty Images Eva Mendes im März 2017 in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de