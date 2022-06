Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Sarah Harrison (31)! Seit Ende 2020 wohnt die Influencerin gemeinsam mit ihrem Mann Dominic Harrison (30) und ihren zwei gemeinsamen Töchtern Mia Rose (4) und Kyla (1) in Dubai. Inzwischen verlagerten auch viele andere Webstars ihren Wohnsitz in die Arabischen Emirate. Einige von ihnen freundeten sich mit Sarah an. Jetzt feierte die Zweifach-Mutter ihren 31. Geburtstag – und lud prominente Gäste auf ihre Party ein!

Auf Instagram gab Sarah ihren Followern Eindrücke von ihrer Geburtstagsfeier. Für sie und die Gäste ging es auf einer Jacht rauf aufs Meer. Die Webvideoproduzentin verbrachte unter anderem mit Fiona Erdmann (33), Dennis Aogo und seiner Frau Ina (33), Simon Desue (30) und Enisa Bukvic ihren Ehrentag. Wie es sich für waschechte Influencer gehört, machten Sarah und ihre Gäste fleißig Storys, wie sie im Meer planschen und auf Jetskis fahren. Doch der Gastgeberin passierte leider ein großes Malheur. "Mein Handy ist mir einfach im Meer runtergefallen", erzählte die 31-Jährige.

Doch die Aufgabe, ihre Fans an dem Tag mitzunehmen, übernahm dann einfach kurzerhand Sarahs Mann Dominic für sie. Zum Ende eines ereignisreichen Tages widmete der YouTuber seiner Frau noch liebevolle Worte zu ihrem Geburtstag auf Social Media. "Herzlichen Glückwunsch, Königin. Ich bin immer bei dir und niemals gegen dich", schrieb er.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Fiona Erdmann, Juni 2022

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / Ced5ba_Nylg Dominic und Sarah Harrison in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de