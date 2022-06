Die beliebte Realityshow Das Sommerhaus der Stars geht schon bald in eine neue Runde! Die Teilnehmer der siebten Staffel der berüchtigten TV-Show stehen inzwischen schon seit ein paar Wochen fest: Unter anderem werden Kader Loth (49) und Ismet Atli, Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen sowie Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) in Bocholt um den Sieg kämpfen. Doch angeblich werden im Laufe der neuen Sommerhaus-Staffel zwei weitere Promi-Paare nachrücken...

Wie Bild jetzt aus Produktionskreisen erfahren haben will, bekommen die acht bereits bekannten Paare bei "Das Sommerhaus der Stars" noch mehr Konkurrenz: Offenbar stoßen der ehemalige Temptation Island-Casanova Diogo Sangre (27) und Webstar Vanessa Mariposa (29) sowie der einstige Bachelorette-Boy Marco Cerullo (33) und seine Liebste Christina Grass (33) zum Cast dazu. Der Sender bestätigte das bislang aber noch nicht.

Offenbar kommen auf die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Streitigkeiten und Zankereien zu: Vor allem Eric und Katharina sollen die TV-WG ordentlich aufgemischt haben. "Die beiden haben sich heftiger aufgeführt als im letzten Jahr Michelle und Mike Monballijn – und das soll schon was heißen", berichtete der Produktionsmitarbeiter von der Zeit am Set.

Anzeige

Action Press/AEDT Diogo Sangre und Vanessa Mariposa im Mai 2022

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, Juni 2020

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de