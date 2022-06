Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (33) ist vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mama geworden: Nach ihrem Sohn Leo durften die Wahl-Du­bai­er­in und ihr Freund Moe Mitte Mai eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Seither gewährt die Influencerin im Netz immer wieder Einblicke in ihr Leben mit zwei Kids und spricht dabei ganz offen über ihre Erfahrungen als Mutter: Fiona ist jetzt beim zweiten Baby deutlich entspannter!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ Fiona die erste Zeit mit ihrem zweiten Kind Revue passieren. "Ich fühle mich mittlerweile nicht mehr so schnell überfordert, ich habe mich über die Jahre an den Schlafentzug gewöhnt und bin viel gelassener", betonte die 33-Jährige. Außerdem könne sie die Zeit inzwischen auch viel besser genießen. "Alles wird einfacher, schöner und man wächst einfach immer mehr in seine Mutterrolle", fasste die stolze Mama zusammen.

Doch das sah beim ersten Kind noch ganz anders aus, denn gerade die erste Zeit mit Leo sei damals für die Familienmutter nicht leicht gewesen. "Er kam vier Wochen zu früh und musste wegen seiner Gelbsucht zweimal ins Krankenhaus zur Fototherapie. Die Zeit war für mich extrem hart", rief sie sich in Erinnerung und erklärte: "Ich habe fast täglich geweint und war einfach überhaupt nicht in der Lage, das Mama-Dasein zu genießen."

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de