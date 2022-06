Dieses pikante Detail kann Camila Cabello (25) wohl nicht für sich behalten! Ende Mai eröffnete die Sängerin das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool im Stade de France. Das Medley ihrer berühmtesten Songs begleiteten ihre Tänzer und sie dabei mit heißen Tanz-Choreos. Ein großes Ereignis – das wohl auch die Sängerin nicht kaltließ: Während der Show passierte Camila ein Missgeschick.

Damit rückte sie jetzt einige Tage nach dem Auftritt auf Instagram raus. Dort teilte die Ex-Freundin von Shawn Mendes (23) ein Video ihres Outfits – und gab darunter Einblick in ihrer Gefühle während der großen Show. "Eröffnungsfeier des UEFA-Finales! Das war so aufregend, dass ich ein bisschen in mein Outfit gepinkelt habe!", gestand sie darunter. Bei Camilas Look handelte es sich um einen weißen Zweiteiler mit Fransen.

Doch das ist nicht das einzige, was bei dem Auftritt schiefging. Camila wurde nach ihrem letzten Ton nämlich von den Fußballfans im Stadion ausgepfiffen. "Mein Team und ich haben wirklich lange und intensiv daran gearbeitet, den richtigen Vibe und eine gute Show abzuliefern. Das war wirklich unhöflich, aber was solls", regte sich die Musikerin deshalb im Netz auf.

Anzeige

Getty Images Camila Cabello beim Champions League Finale in Paris

Anzeige

Getty Images Camila Cabello im Stade de France in Paris

Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Mai 2022 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de