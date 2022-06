Kim Kardashian (41) hat eine ganz besondere Fotografin! Die Reality-TV-Bekanntheit weiß ihren Körper perfekt in Szene zu setzen. Sei es auf selbstgeschossenen Selfies oder von professionellen Fotografen – sie macht immer eine super Figur. Jetzt scheint sie jedoch eine neue Hausfotografin gefunden zu haben, mit der sie ein Shooting absolvierte: Die neuen Pics von Kim hat ihre Tochter North (8) geschossen!

Auf ihrem Instagram-Account posierte die Keeping Up with the Kardashians-Beauty komplett in Pink: In einer schimmernden Leggings mit integrierten High Heels und einer pinken Kapuzenjacke rekelte Kim sich auf dem Bett. Das war passend zu ihrem Outfit mit rosa Satin-Bettwäsche bestückt und eine pinke Handtasche komplementierte das Outfit. "Die Fotos sind von North", teilte die fünffache Mama darunter mit.

Die Fans der Unternehmerin waren von den neuen Bildern total begeistert – noch mehr aber von der Fotografin. "Wo kann ich North für ein Shooting anfragen?", witzelte ein Follower von Kim. Andere schwärmten wiederum von dem Verhältnis, das die Ex von Kanye West (44) und ihre Tochter miteinander haben: "Du und North seid einfach DAS Dream-Team."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2022

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

