Daniela Katzenberger (35) konnte sich früher nicht viel leisten! Die Kultblondine gehört seit fast 15 Jahren zur deutschen Fernsehbranche dazu. Mit mehreren TV-Shows, zahlreichen Büchern und eigenen Modekollektionen erschuf sich die Wahl-Mallorquinerin ein kleines Imperium und genießt heute ihr Leben. Doch das war nicht immer so: Dani wuchs mit wenig Geld auf – und verriet jetzt, was sie sich von ihrem ersten richtigen Gehalt gönnte!

"Ich bin echt im Gefühl von Mangel großgeworden", erklärte die Mutter der kleinen Sophia (6) in einer neuen Folge ihres Podcasts "Katze & Cordalis". Ihre Mutter sei alleinerziehend gewesen und habe nicht genug Geld gehabt, um ihren Kindern alle Wünsche wie ein Fahrrad zu erfüllen. "Das war auch das erste, was ich mir gekauft habe mit meinem ersten eigenen verdienten Geld. Was so ein bisschen höher war durchs Fernsehen. Das war ein Staubsauger und das war ein Fahrrad", schilderte sie.

Noch heute wirkt sich Danielas sparsame Kindheit auf ihr Leben aus. So kann sich die Katze nur schwer von etwas trennen und ausmisten. Auch Umzüge fallen ihr schwer, wie sie verriet: "Weil ich es als Kind oft musste. Meine Mutter war fünfmal verheiratet, dazwischen war einiges los."

