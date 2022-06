Heute Abend steht der siebte Tauschabend der neunten Staffel von Sing meinen Song an. Mit dabei sind in diesem Jahr Künstler wie Clueso (42), Lotte (26) oder Floor Jansen (41), die in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beweis stellten, wie emotional die Show doch sein kann. Der Star des Abends ist dieses Mal Gastgeber Johannes Oerding (40)! Doch auf welche Hits des Münsteraners dürfen sich die "Sing meinen Song"-Fans in der heutigen Sendung freuen?

Durch den Tauschabend führt in dieser Woche nicht wie sonst Johannes selbst, sondern Clueso, der den 40-Jährigen mit seiner ganz eigenen Version von "Im Februar" zu Tränen rührt. Auch Dag-Alexis Kopplin (38) und Vincent Stein (38) nehmen den Hit des Blondschopfes und machen aus "Zwischen Mann und Kind" einen SDP-typischen Gute-Laune-Song. Doch nicht jeder der Musiker entscheidet sich dazu, die sorgenfreie Stimmung des originalen Liedes beizubehalten. So interpretiert Lotte den eigentlich optimistischen Song "Alles okay" um und schlägt etwas ernstere Töne an.

Auch Elif (29), Floor und Kelvin Jones (27) bewegen ihre Co-Stars mit ihren Auftritten auf der "Sing meinen Song"-Bühne in Südafrika. Während sich die The Voice-Backstage-Coachin für "Alles brennt" entscheidet, singt die Nightwish-Frontfrau "Anfassen". Der simbabwische Musiker wiederum performt "Blinde Passagiere". Aber auch der Gastgeber selbst darf einen Song präsentieren. Johannes gibt seinen neuen Track "Plan A" zum Besten, der in dieser Staffel der Titelsong der Sendung ist.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Lotte, Singer-Songwriterin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast der neunten Staffel

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de