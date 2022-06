Wie steht es um Alexander Zverevs (25) Gesundheitszustand? Der Tennisspieler hatte am Samstag gegen Rafael Nadal (36) um den Einzug ins Finale der French Open gekämpft. Nach drei Stunden knickte er jedoch so fies um, dass er im Rollstuhl vom Platz gebracht werden musste. Es wurde vermutet, dass der Sportler sich mehrere Seitenbänder im Fuß gerissen hat. Nun gab Alex seinen Fans ein Update.

Auf Instagram meldete sich der 25-Jährige aus dem Krankenhausbett und verriet, dass er nun die Bestätigung habe, dass alle drei lateralen Bänder in seinem rechten Sprunggelenk gerissen seien. Daraufhin habe er sich einer Operation unterziehen müssen. "Um so schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen, war eine Operation die beste Wahl", erklärte der Freund von Sophia Thomalla (32).

Trotz allem versucht Alex, nach vorne zu blicken. Er beginne jetzt mit der Reha und wolle stärker denn je zurückkommen. Darüber hinaus bedankte er sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche und unterstützende Nachrichten.

Getty Images Alexander Zverev im Mai 2022 in Paris

Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der French Open 2022

Getty Images Alexander Zverev beim Davis-Cup-Qualifier in Brasilien

