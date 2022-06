Lena Gercke (34) lässt ihre Fans nicht länger rätseln! Um das Model rankten sich in den vergangenen zwei Wochen hartnäckige Baby-Gerüchte. Die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2006 wollte den Gossip aber weder dementieren noch bestätigen. Kurz darauf postete sie ein Bikini-Foto mit ultraflachem Bauch. Am Montag sorgte die Blondine dann aber für Gewissheit und erlöste ihre Follower: Auf Instagram teilte sie zwei Fotos, auf denen ihre Babykugel schon gut zu erkennen ist. "Eins plus eins macht vier", schrieb die baldige Zweifachmama unter die niedlichen Schnappschüsse.

