Nimmt Lena Gercke (34) den Spekulationen um eine Schwangerschaft damit den Wind aus den Segeln? Im Juli 2020 wurden die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin und ihr Partner Dustin Schöne (36) zum ersten Mal Eltern und hießen Töchterchen Zoe willkommen. Gestern machten schließlich weitere Schlagzeilen die Runde: Laut einem Insider soll die Moderatorin angeblich ihr zweites Kind erwarten. Lena selbst hat sich bisher nicht zu der angeblichen Schwangerschaft geäußert. Stattdessen präsentierte sie nun ihr Sixpack im Netz!

Derzeit urlaubt die 34-Jährige auf Ibiza. Auf einigen Schnappschüssen kaschierte sie ihr mögliches Bäuchlein oder schnitt ihren Unterkörper aus den Fotos heraus und brachte die Gerüchteküche damit zum Brodeln. Doch in ihrer Instagram-Story postete sie nun ein Foto, das die Spekulationen entkräften könnte: Im Bikini posiert Lena vor dem Spiegel und zeigt ihren Waschbrettbauch. Das Pic scheint zudem aktuell zu sein. Lena verlinkte sich auf Ibiza. Von dem Ansatz einer Babykugel ist darauf allerdings nicht das Geringste zu sehen. Ob sie eine mögliche Schwangerschaft damit dementiert?

Dabei hätten auch Lenas berufliche Pläne zu anstehendem Familienzuwachs gepasst. Im März hatte sie angekündigt, in diesem Jahr als The Voice of Germany-Moderatorin auszusetzen. Als Geschäftsführerin und Mutter sei die gebürtige Marburgerin derzeit genug gefordert, lautete die Erklärung.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke auf Ibiza 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

