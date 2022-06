Hat Bibi Claßen (29) mit ihrer Beziehung komplett abgeschlossen? Die Trennung der YouTuberin von ihrem Mann Julian (29) schockierte vor wenigen Wochen viele Fans. Noch immer halten die Follower des einstigen Traumpaares daran fest, dass eine Liebes-Reunion möglich ist. Doch aktuell scheint Bibi bereits wieder glücklich mit einem anderen Mann zu sein. Immer wieder wird sie mehr als vertraut mit Timothy Hill gesichtet. Aber ist sie überhaupt schon bereit für eine neue Beziehung?

Paartherapeutin Jana Förster betonte gegenüber Promiflash, dass die ersten Liebeleien nach der Trennung von einem langjährigen Partner erfahrungsgemäß nicht lange halten. "Die alte Partnerschaft ist noch nicht abgeschlossen, die bisherigen Gefühle sind noch nicht aufgearbeitet und der neue Partner ist eher ein Trost und Stimmungsaufheller", erläuterte die Sexpertin. Auch in Bibis Fall sei von einer "Fluchtentscheidung" auszugehen. "Also eine Flucht aus der alten, scheinbar doch unglücklichen Beziehung hin zu guten Gefühlen und in die Arme eines neuen Mannes, mit dem scheinbar alles perfekt aussieht", analysierte die Expertin.

Tatsächlich scheint es der 29-Jährigen aktuell jedoch nicht besonders gut zu gehen – sie ist nach der Trennung gesundheitlich angeschlagen. Die zweifache Mutter hat mit einer Blasenentzündung zu kämpfen. "Es wird im Moment irgendwie eher wieder schlimmer und bevor ich mich über das lange Wochenende noch zwei, drei Tage quäle, bin ich jetzt in eine Ambulanz gefahren und hoffe, dass die mir ein Rezept ausstellen", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill in London im Mai 2022

privat Sexpertin Jana Förster

YouTube/ Julienco Julian und Bibi Claßen

