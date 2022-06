Bibi Claßen (29) meldet sich bei ihren Fans mit beunruhigenden Nachrichten! Die YouTuberin und ihr Partner Julian Claßen (29) gaben vor Kurzem ihr Liebes-Aus bekannt, nachdem die Blondine mehrfach knutschend mit einem anderen Mann namens Timothy Hill abgelichtet wurde. Das Ex-Paar blickt auf 13 gemeinsame Jahre zurück. Nun meldet die Influencerin sich mit gesundheitlichen Problemen bei ihren Fans: Bibi hat eine schlimme Blasenentzündung!

In ihrer Instagram-Story erzählte Bibi, dass es ihr in den vergangenen Tagen nicht so gut ging. Der Grund dafür ist eine fiese Blasenentzündung, die Bibi erst versuchte, mit Hausmitteln und Kräutertees selbst zu behandeln. "Es wird im Moment irgendwie eher wieder schlimmer und bevor ich mich über das lange Wochenende noch zwei, drei Tage quäle, bin ich jetzt in eine Ambulanz gefahren und hoffe, dass die mir ein Rezept ausstellen und es dann ganz schnell wieder weggeht", klagte die 29-Jährige.

Julian hingegen lässt es sich momentan so richtig gutgehen. Der zweifache Vater gönnt sich aktuell eine Männer-Auszeit in Wien mit seinem Kumpel Rafael Neugart. Dort lassen es die beiden Webstars es ordentlich krachen.

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Anzeige

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill in London im Mai 2022

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de