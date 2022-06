Wurden Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) ausgeschlossen? Vergangene Woche fanden in der britischen Königsfamilie gleich mehrere wichtige Ereignisse statt: Die Queen (96) feierte tagelang ihr 70. Thron-Jubiläum, zu dem sogar Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) mit ihren Kindern angereist sind. Somit fiel auch der erste Geburtstag ihrer Tochter Lilibet Diana (1) in ihre England-Reise: Am Samstag fand eine Gartenparty auf Frogmore Cottage statt. Im Gegensatz zu anderen Royals waren William, Kate und ihre Kids nicht mit von der Partie. Wurden sie etwa gar nicht eingeladen?

Dieses Gerücht wurde nun von einem Insider gegenüber Page Six entkräftet: Angeblich haben Lilibets Onkel und dessen Frau und Kinder sehr wohl eine Einladung bekommen – sie jedoch nicht wahrgenommen! "Die Lage ist immer noch angespannt. William ist immer noch vorsichtig, wenn es darum geht, Zeit mit Harry allein zu verbringen, da man nie genau weiß, was hinterher darüber berichtet wird", erklärte die Quelle. Das Verhältnis der Brüder gilt seit Harrys Abdankung als aktiver Royal als sehr angespannt.

Natürlich wäre ein ebenso legitimer Grund, dass der Terminplan der Cambridges schlichtweg zu voll war, um zu Lilis Party zu gehen! An dem Samstag reisten William und Kate nämlich mit Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (7) nach Cardiff, um dort an der Queen-Parade anlässlich des Platinjubiläums teilzunehmen. Was glaubt ihr: Haben William und Kate die Einladung wirklich ausgeschlagen oder hatten sie einfach keine Zeit? Stimmt ab!

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim 70. Thronjubiläum der Queen im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in Cardiff

