Ist die Familienplanung bei Anna-Maria Ferchichi (40) und Bushido (43) abgeschlossen? Erst vor wenigen Monaten hat die Frau des Rappers Drillinge zur Welt gebracht – und wurde damit schlagartig zur achtfachen Mutter. Die nicht mehr ganz so kleine Rasselbande hält das Duo zu Hause auch ziemlich auf Trab, wie Anna-Maria und ihr Liebster immer wieder betonen. Aber ist ein weiteres Kind deswegen ausgeschlossen oder kann sich das Paar weiteren Nachwuchs vorstellen?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von der 40-Jährigen wissen, ob sie noch ein Kind möchte. "Mein Mann und ich haben erst gestern darüber geredet. Es ist schwer, damit abzuschließen", antwortete Anna-Maria daraufhin – ein weiteres Baby scheint also wohl nicht ganz ausgeschlossen zu sein. In der aktuellen Situation seien Bushido und die Schwester von Sarah Connor (41) aber ziemlich zufrieden.

Dass die Brünette einmal so viele Kinder haben würde, habe sie selbst ziemlich überrascht. In ihrer Story verriet sie: "Ich dachte wirklich immer, ich würde nur meinen Sohn haben. Da lag ich ja mal so was von falsch." Ihren ältesten Sohn hat Anna-Maria allerdings nicht mit Bushido bekommen – Montry stammt aus der früheren Beziehung zu Pravit Anantapongse.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Anna-Maria Ferchichi

