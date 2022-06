Amber Heard (36) reagiert auf die Worte von Johnny Depp (58)! In den vergangenen Wochen haben sich die beiden Schauspieler einen krassen Rosenkrieg vor Gericht geliefert – und sich dabei gegenseitig mehrerer Missbrauchs- und Gewaltattacken beschuldigt. Vor wenigen Tagen hat das Gericht für den Fluch der Karibik-Darsteller entschieden – woraufhin sich Johnny mehrfach mit emotionalen Worten bei seiner Community bedankt hatte. Amber hat offenbar genug gehört und schoss gegen die Danksagungen ihres Ex-Ehemannes!

Via TikTok meldete sich Johnny auf seinem brandneuen Profil und bedankte sich für den Support seiner Fangemeinde – und forderte seine Anhänger mitunter dazu auf, von nun an gemeinsam nach vorne zu schauen. Diese Formulierung nutze Amber nun, um nur wenige Stunden nach Veröffentlichung seines Statements gegen ihren Ex zu schießen. "Während Johnny Depp sagt, dass er sich 'vorwärts bewegt', bewegen sich die Rechte der Frauen rückwärts. Die Botschaft des Urteils an die Opfer häuslicher Gewalt lautet: Habt Angst, aufzustehen und eure Meinung zu sagen", ließ sie über einen Sprecher gegenüber People verkünden.

In Johnnys emotionalen TikTok-Video, zeigt der 58-Jährige einige Eindrucke während der Gerichtstage bis hin zu der unbeschwertem Zeit, die er seit der Urteilsverkündung erlebt. Denn seit der Verleumdungsprozess gegen ihn vorbei ist, steht der Schauspieler gemeinsam mit dem Gitarristen Jeff Beck (77) in Großbritannien auf der Bühne.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Juni 2022

Getty Images Johnny Depp im Auto

