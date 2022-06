Johnny Depp (58) richtet weitere Worte an seine Fangemeinde! Wochenlang haben sich der Fluch der Karibik-Star und seine Ex-Frau einen heftigen Rosenkrieg geliefert – und die ganze Welt konnte live im Netz dabei zuschauen. Nun wurde endlich ein Urteil gefällt: Amber Heard (36) wurde schuldig gesprochen und muss Schadenersatz in Millionenhöhe an ihren einstigen Partner zahlen. Kurz danach meldete sich der Schauspieler bereits mit liebevollen Worten bei seinen Supportern. Seinen Dank äußerte Johnny nun auch auf seinem neuen TikTok-Profil!

Es dauerte nicht lang, bis Johnny die fünf Millionen TikTok-Follower auf seinem brandneuen Profil geknackt hatte. Bei seinen treuen Fans, die während des Prozesses hinter ihm standen, bedankte sich der 58-Jährige nun mit einem emotionalen Video. Dabei sieht man ihn zunächst auf dem Weg zum Gericht und später mit seiner Gitarre auf der Bühne performen. "An alle meine geschätzten, treuen und unerschütterlichen Unterstützer. Wir haben alles zusammen durchgestanden", bedankte sich Johnny unter seinem Clip.

Kurz nach der Urteilsverkündung ließ Johnny seiner Freude bereits via Instagram freien Lauf. "Vor sechs Jahren änderte sich mein Leben [...] für immer. [...] Sechs Jahre später hat die Jury mir mein Leben zurückgegeben. Ich bin wirklich glücklich", verkündete er in einem langen Brief an seine Community.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp verlässt das Gericht

