Schämt er sich? Bei Temptation Island zerbrach in der vergangenen Folge Michelles Herz. Sie musste mit ansehen, wie ihr Freund Marc-Robin Verführerin Laura auf sein Zimmer einlud. Dort verschwanden die beiden ohne Mikros und Kameras im Bad. Neben einem Kuss soll es auch zu weiteren Intimitäten gekommen sein. Michelle brach daraufhin die Show ab. Marc-Robin offenbarte nun, dass er die letzten beiden Folgen bewusst nicht angeschaut hat – bereut er etwa sein Verhalten?

Auf Instagram meldete sich Marc-Robin nun zu Wort. "Ich habe letzte Folge nicht geschaut, ich werde nächste Folge nicht schauen. Ich kann kein Statement machen, ich kann nichts dazu sagen", stellt er gleich zu Beginn klar. Seine Begründung hierfür: "Leute, weil es unangenehm ist!" Er versicherte jedoch, dass er zu der Aktion noch Stellung beziehen werde. "Es kommt schon noch irgendwann mal was von mir. Ich werde schon zu allem noch was sagen", versprach Marc-Robin. Eilig habe er es damit jedoch nicht.

Den Betrug am Lagerfeuer zu Gesicht zu bekommen, war zu viel für Michelle. "Ich breche ab. Ich habe nichts mehr zu sagen, ich brech ab", entgegnete sie geschockt, bevor sie in Tränen ausbrach. Mit dem Verhalten ihres Partners hätte sie nicht gerechnet: "Ich hab immer gedacht, er ist so schlau. Aber so was im Fernsehen zu machen – wie dumm ist dieser Typ?"

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Anzeige

RTL Marc-Robin und Laura bei "Temptation Island"

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Temptation Island, RTL Michelle, Kandidatin bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de