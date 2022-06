Alles aus bei Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32)? Mehr als zwei Jahre gingen der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer und sein Liebster mit Unterbrechungen gemeinsam durchs Leben. Doch Anfang Juni gab das Paar nun bekannt, dass es sich getrennt habe. "In den letzten Wochen mussten wir leider feststellen, dass wir uns nicht zusammen weiterentwickelt haben, sondern in verschiedene Richtungen", erklärte der 31-Jährige die Hintergründe des Liebes-Aus'. Dennoch wollen die beiden Reality-TV-Darsteller weiterhin miteinander befreundet bleiben. "Dafür habe ich einfach zu viele schöne Momente mit Rafi erlebt, die ich so für immer in guten Erinnerungen behalten möchte", versicherte Sam.

