Johnny Depp (58) hat eine Mega-Fanbase hinter sich! In den vergangenen Wochen gab es jede Menge Aufsehen um den Schauspieler – allerdings aus keinem schönen Grund. Der Fluch der Karibik-Star und seine Ex-Frau Amber Heard (36) sind gerichtlich gegeneinander vorgegangen. Nach dem Rechtsspruch zu Johnnys Gunsten präsentiert er sich der Öffentlichkeit als strahlender Sieger. Seit Dienstag hat der Filmstar nun auch einen TikTok-Account, auf dem er seine Fans bespaßt – und dort konnte er schon jede Menge Follower sammeln.

Innerhalb eines Tages haben sagenhafte 7,9 Millionen Nutzer auf Johnnys Account den "Folgen"-Button geklickt. Obwohl der 58-Jährige selbst bisher kein einziges Profil abonniert hat, ist seine Fangemeinde in weniger als 24 Stunden enorm gewachsen. Einen ersten Clip hat der US-Amerikaner bereits hochgeladen. Darin ist er nicht nur dabei zu beobachten, wie er an einer Menge jubelnder Menschen vorbeifährt, sondern er gibt auch einen Einblick in sein Rockerleben auf der Bühne. Das Video ist seit rund 20 Stunden online und wurde schon von 14,9 Millionen Menschen angesehen.

Mit dem Beitrag schickt Johnny Grüße raus an seine Fans, die ihn in den vergangenen Wochen beim Prozess gegen Amber unterstützt haben. "Wir haben zusammen das Richtige getan", betonte er. Er wolle sich bei seiner Community bedanken und freue sich auf den weiteren gemeinsamen Weg.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Anzeige

Getty Images "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp

Anzeige

MEGA Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de