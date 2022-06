Jessica Alba (41) rührt mit einem niedlichen Geburtstagspost für ihre Tochter. Die Schauspielerin ist stolze Mutter von drei Kindern: Honor (14), Haven (10) und Hayes (4). Ihren Fans gibt sie auch regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und erfreut mit privaten Aufnahmen. Jetzt hat ihre älteste Tochter Geburtstag gefeiert – und das nahm sich die US-Amerikanerin zum Anlass, einen süßen Beitrag im Netz zu verfassen. Jessica betonte, wie stolz sie auf Honor ist.

"Mein ganzes Herz, mein erstes Baby – 14 Jahre. Wo ist die Zeit hin? Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, als du ein kleines Baby warst", schrieb die 41-Jährige auf Instagram zu einer kleinen Diashow für ihre Tochter. In dem Clip sind Videos und Bilder aus dem Familienalltag zu sehen – und zwar aus der Zeit von Honors Geburt bis in die Gegenwart. "Ich bin so stolz, was aus dir geworden ist, du bist so nett, so intelligent, weise, lustig, unabhängig, kreativ – du hast all das und noch so viel mehr, mein Engel", schwärmte die dreifache Mutter.

Zuletzt redete Jessica in einem Podcast ganz offen darüber, dass sie manchmal Probleme bei der Erziehung ihrer Kinder hat. Der Grund: Sie müsse erst lernen, ihre Kids auch mal Fehler machen zu lassen. "Aber manchmal denke ich, dass es keine richtigen Fehler sind, sondern Lektionen und dass sie die Herausforderungen durchstehen müssen", sprach sie sich im Podcast "Raising Good Humans" selbst Mut zu.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrem Mann Cash Warren und ihren drei Kindern

Getty Images Jessica Alba auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren drei Kindern

