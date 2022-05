Hier musste der ein oder andere Zuschauer sicher zweimal hinschauen! Gestern flimmerte das große Finale von Germany's next Topmodel über den Bildschirm. Die aufwendigen Choreografien für die Show überlegte sich in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge Nikeata Thompson (41). Deswegen war sie natürlich auch live im Publikum dabei – und wählte dafür ein ganz besonderes Outfit: Nikeata trug ein Kleid, mit dem sie nackt aussah!

Auf das hautenge Kleid war rundum ein nackter Frauenkörper abgebildet – das erweckte zuerst den Anschein, als trüge Nikeata tatsächlich gar nichts! Lediglich im Intim-Bereich war der Druck etwas dunkler. Zu dem ungewöhnlichen Fummel kombinierte die Tänzerin hohe schwarze Lederhandschuhe, spitze Schuhe und eine enge Kette. Auffällig war dieser Look auf jeden Fall – und stammte dabei von niemand Geringerem als dem Designer Jean Paul Gaultier (70).

Auf Instagram posierte Nikeata dann glücklich mit den anderen Stars der Show wie Jeremy Scott und Ellen von Unwerth (68). Unter dem Post brachte sie ihre Dankbarkeit für den gelungenen Abend zum Ausdruck: "Ich fühle mich gesegnet und bin erleichtert, dass gestern alles gut gelaufen ist." Nach der Probenwoche habe die Unternehmerin zwar fast ihre Stimme verloren – die Leidenschaft jedoch sei immer geblieben.

Instagram / nikeatathompson Nikeata Thompson, Tänzerin

Instagram / nikeatathompson Ellen von Unwerth und Nikeata Thompson beim GNTM-Finale 2022

Instagram / nikeatathompson Jeremy Scott und Nikeata Thompson beim GNTM-Finale 2022

