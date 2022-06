Müssen Kanye Wests (45) Fans bald eine Weile auf ihn verzichten? Der Rapper hatte es in den vergangenen Monaten nicht immer leicht: Mit seiner Ex-Partnerin Kim Kardashian (41) stritt er sich immer wieder über die richtige Erziehung der gemeinsamen Kinder. Außerdem ist die Scheidung des einstigen Traumpaars noch immer nicht durch – und auch mit ihrem Neuen Pete Davidson (28) geriet der "Donda"-Star aneinander. Was macht das mit ihm? Ein Kollege deutete nun an, dass Kanye eine Pause einlegen will.

Der US-Rapper Vory (24), mit dem Kanye auf seinem aktuellen Album "Donda" zusammengearbeitet hatte, feierte kürzlich eine Party zu seinem neuesten Release "Lost Souls". Dass Kanye nicht mit dabei war, begründete der Musiker gegenüber Complex: "Ich hab heute mit ihm geredet, allerdings über einen gemeinsamen Freund, weil er momentan mit niemandem sprechen möchte. Er will ein Jahr Pause machen."

Er sei jedoch keineswegs enttäuscht, dass Kanye nicht zu seiner Feier gekommen sei, betonte Vory: "Ich meinte nur: 'Ach was, kein Problem!' Er hat gerade mit einer Menge Mist zu kämpfen und ich habe viel von ihm gelernt." Für den Song "Daylight" auf seinem neuen Album hatte Vory mit Kanye zusammengearbeitet.

Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Anzeige

Instagram / vory Der Rapper Vory im Juni 2022

Anzeige

Dana Mixer / MEGA Kanye West bei seiner Album-Release-Party in Atlanta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de