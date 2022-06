Michelle Hunziker (45) und Giovanni Angiolini scheinen ihre gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen! Anfang des Jahres trennten sich die Moderatorin und ihr Mann Tomaso Trussardi (39) nach rund acht Jahren Ehe. Wenige Monate später wurde die zweifache Mutter dann knutschend mit Giovanni Angiolini gesichtet. Seither verdichten sich die Hinweise, dass sie tatsächlich mit dem Chirurgen anbandelt. Jetzt wurden Michelle und Giovanni beim gemeinsamen Dinner abgelichtet!

Auf neuen Fotos sind die beiden bestens gelaunt in Italien zu sehen. Gemeinsam genossen die 45-Jährige und der italienische Arzt ein Essen in Mailand. Bei einigen Gläsern Wein lachten sie zusammen und machten einen vertrauten Eindruck, ehe sie das Restaurant gemeinsam hinter sich ließen. Ob Michelle und Giovanni tatsächlich in einer romantischen Beziehung stecken, wurde allerdings noch nicht bestätigt.

Bei ihrem gemeinsamen Restaurantbesuch bot das angebliche Paar außerdem einen stylishen Anblick. Michelle trug ein langes Sommerkleid mit Blumenmuster. Giovanni hingegen kam in seinem weißen Hemd und dunkler Hose schicker daher. Beim Verlassen des Lokals griffen sie zudem beide zu ihren Sonnenbrillen.

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012 in Mailand

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini in Italien

MEGA Giovanni Angiolini und Michelle Hunziker in Italien

