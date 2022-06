Anne Menden (36) hat bis zur Rente durchgeplant! Seit 2004 verkörpert die Schauspielerin den Charakter der Emily in der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Derzeit kämpft ihre Rolle mit dem Seitensprung ihres Mannes Paul (Niklas Osterloh, 33)! Aber wo sieht sich Anne und ihren GZSZ-Charakter in ein paar Jahren? Im Promiflash-Interview verriet Anne: Sie möchte bis ins hohe Alter Teil der GZSZ-Crew sein!

Im Mai wurde GZSZ 30 Jahre alt! Hätte Anne jemals gedacht, Teil des runden Geburtstages zu sein? "Es ist halt wirklich krass, wenn man da mal so darüber nachdenkt. Aber grundsätzlich ist mein Plan ja bis zur Rente bei GZSZ zu bleiben", witzelte die Sängerin im Promiflash-Interview. So hatte Anne in all den Jahren auch selbst die Möglichkeit, ihren Charakter Emily mit zu formen: "Manche Dinge entwickeln sich dann so mit! Zum Beispiel ist meine Rolle auch vegan geworden", berichtete Anne – sie selbst ernährt sich seit fast 10 Jahren vegan.

Für Anne gehört der Tier- und Umweltschutz genauso zu ihrem Leben wie ihre Rolle als Emily! "Für mich lässt sich beides gut verbinden, ich werde beides bis zur Rente machen!", erklärte die 36-Jährige gegenüber Promiflash. Aktuell engagiert sich Anne gemeinsam mit der Zürich Versicherung und dem Gewinner des Planet Hero Awards, rrreefs e.V., für den Wiederaufbau von Korallenriffen.

GZSZ, RTL Anne Menden und Nikas Osterloh als Emily und Paul bei GZSZ

Instagram / annemenden Anne Menden mit einem Kälbchen, Mai 2022

Instagram / annemenden Anne Menden im Mai 2021

