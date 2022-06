Die amerikanische Erfolgssängerin Alicia Keys (41) wurde am vergangenen Wochenende die große Ehre zuteil, beim 70. Thronjubiläum der Queen (96) zu performen. Neben Superstars wie Diana Ross (78), Andrea Bocelli (63) und Ed Sheeran (31) trat auch die Band Queen auf. Sie gab eine Auswahl ihrer Top-Hits vor dem Buckingham-Palast zum Besten. Alicia betonte nach ihrem Auftritt, dass ihr Programm aber von niemand Geringerem als der Queen persönlich angefordert wurde.

Am vergangenen Wochenende teilte die Sängerin nach ihrem Auftritt auf Instagram ein Video, dass ihren Tagesablauf beim Jubiläum Revue passieren ließ. Sie erklärte ihren beiden Söhnen, dass alle Songs, die sie spielen würde "dem ganz persönlichen Wunsch der britischen Monarchin" entsprechen. Ihr 11-Jähriger Sohn Egypt entgegnete seiner Mutter: "Man kann der Queen nicht widersprechen. Das ist hier gegen das Gesetz." Die Queen wählte für die Feierlichkeiten unter anderem die Titel "Girl on Fire" und "Empire State Of Mind".

Auch wenn das Konzert ihr gewidmet wurde, war die Königin anlässlich ihrer anhaltenden Mobilitätsprobleme nicht persönlich vor Ort erschienen, sondern schaute den Auftritt laut People auf ihrem Fernseher im Schloss Windsor. Prinz William (39) war allerdings als royale Unterstützung mit seiner Frau Kate und ihren Kindern neben anderen zahlreichen bekannten Gesichtern im Publikum zu sehen.

Getty Images Alicia Keys und ihr Sohn Egypt Daoud Dean bei den iHeartRadio Music Awards in L.A. im März 2019

Getty Images Alicia Keys im Oktober 2016

Getty Images Die Royal-Family im Juni 2022 in London

