Diese Partywoche versetzte ganz Großbritannien in einen Ausnahmezustand! Ab dem 2. Juni starteten die Feierlichkeiten zu Ehren der Queen und ihrer 70-jährigen Regentschaft als britische Monarchin. Im Vorfeld sorgten sich die Royal-Fans um Elizabeths Gesundheitszustand – doch sie hielt ihr Wort und zeigte sich dennoch der Öffentlichkeit. Bei der Militärparade Trooping the Colour winkte die Königin gemeinsam mit der royalen Familie den Fans vom Buckingham Palace aus zu. Danach zog sie sich zurück und ließ sich durch Prinz Charles (73) und Co. vertreten. Auf den anderen Events wurde es mitunter ziemlich emotional – ganz London würdigte die Queen!

