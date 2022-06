Was ist bei Tammy Hembrow (28) und Matt Poole los? Eigentlich könnten die Influencerin und ihr Verlobter momentan wohl nicht glücklicher sein. Denn die beiden erwarten ein gemeinsames Kind: Die Geburt ihrer kleinen Tochter steht kurz bevor. Trotzdem dokumentiert die Beauty ihr Leben weiterhin fleißig auf Social Media. Ihren Fans fiel in den vergangenen Tagen auf, dass Matt offenbar nicht allzu viel zu Hause bei seiner schwangeren Freundin ist: Sind Tammy und er etwa getrennt?

Das vermuten nun ihre Communitys auf Instagram. So erzählte die 28-Jährige, dass ihre Familie vorbeikommen musste, um Tammy mit dem Haushalt und den zwei Kids aus ihrer früheren Beziehung zu helfen. Eine Followerin hinterließ daraufhin ein Kommentar an Matt, dass er mehr für sie da sein solle – das ließ der Muskelmann nicht auf sich sitzen. "Du hast weder Ahnung davon, was ich und Tammy gerade durchmachen, noch was in unserer Beziehung abläuft", schrieb er und heizte damit die Gerüchte rund um eine Krise an.

Außerdem beteuerte Matt, dass er vor wenigen Tagen bei Tammy gewesen sei. "Das weißt du nicht, weil du nur das auf Instagram siehst", erklärte er sich weiter. Trotz allem macht sein Kommentar den Anschein, als würde der Fitness-Fanatiker nicht mehr mit der werdenden Dreifach-Mutter zusammenwohnen.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Model

Instagram / tammyhembrow Matt Poole und Tammy Hembrow posieren

Instagram / matt_poole1 Tammy Hembrow und Matt Poole, Februar 2021

