Was will Johnny Depp (59) damit sagen? Bis vor wenigen Tagen lieferten sich der Schauspieler und seine Ex-Frau Amber Heard (36) vor Gericht in einem Verleumdungsprozess einen heftigen Rosenkrieg. Unschöne Details über ihre Ehe kamen dabei ans Licht. Am Ende sprach die Jury die Aquaman-Darstellerin in den meisten Anklagepunkten für schuldig – Johnny verließ den Court also als Gewinner. Danach meldete er sich bei TikTok an und wurde auch auf Social Media wieder aktiver. Heute feiert er seinen Geburtstag und stiftete mit einem Post Verwirrung!

Via Instagram teilte der Fluch der Karibik-Star eine Schwarz-Weiß-Aufnahme einer Frau, die auf dem Kopf eine Sternenkrone trägt. Ihren Hals sowie ihre Ohren zieren ebenfalls funkelnde Sterne. Dazu schrieb Johnny schlichtweg nur: "Bald." Mit seinem Post sorgte er bei seinen Followern für große Verwirrung. "Was soll das bedeuten?", fragte ein User in den Kommentaren. Ein anderer schien offenbar schon mehr zu wissen und schrieb begeistert: "König, ich kann nicht auf das Album warten."

Offenbar veröffentlicht Johnny schon bald neue Musik. Bereits vor einigen Tagen bestätigte der Rock-Musiker Jeff Beck gegenüber BBC, dass er und der Schauspieler demnächst ein gemeinsames Album herausbringen: "Wir haben tatsächlich zusammen ein Album aufgenommen. Ich weiß auch nicht so recht, wie das passiert ist."

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016 in Kalifornien

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Getty Images Jeff Beck im August 2016 in West Hollywood

