Dürfen sich And Just Like That-Fans in der zweiten Staffel auf Kim Cattrall (65) freuen? 20 Jahre nach Sex and the City tauchen Modebegeisterte wieder in die Welt von Carrie (Sarah Jessica Parker, 57), Miranda (Cynthia Nixon, 56) und Charlotte (Kristin Davis, 57) ein! Mit dem Sequel ging die Geschichte der Freundinnen 2021 weiter – allerdings ohne Samantha! Doch obwohl Kim in der Serie nicht auftrat, wurde ihre Rolle durch Textnachrichten eingebaut. Wird die Modeikone auch in der zweiten Staffel auftauchen?

Ja, Samantha wird zurückkehren, allerdings nicht persönlich! Gegenüber Variety bestätigte der Produzent Michael Patrick King, dass Carrie ihre SMS-Beziehung mit Samantha auch in der zweiten Staffel des HBO-Sequels fortsetzen wird! Dabei verriet er außerdem, worüber die beiden Freundinnen im Finale der ersten Staffel sprachen, als diese sich in Paris wiedersahen: "Also, ich glaube, es gab etwas Champagner. [...] Ich bin sicher, sie hatten einen tollen Abend, eine tolle Nacht [...] Sobald Carrie eine alte, alte Liebe losgelassen hat, kam eine ihrer aktuellen Lieben zurück."

Kim Cattrall selbst gab an, erst über die sozialen Medien von "And Just Like That" erfahren zu haben und dass sie nie gefragt worden sei, ob sie ein Teil des Sequels hätte werden wollen! Ebenso stellte die Samantha-Darstellerin klar, dass sie in Zukunft nie wieder in die Stilettos ihrer Rolle schlüpfen wird.

