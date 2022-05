Kim Cattrall (65) war genauso überrascht wie die Fans! Aus dem Cast von Sex and the City war die Schauspielerin nicht wegzudenken. Ihre Serienfigur Samantha war bei den Zuschauern total beliebt – umso überraschender war es, dass sie im Sequel And Just Like That keine tragende Rolle spielt. Immer wieder hofften die Fans, dass Kim aka Samantha doch noch auftauchen würde – aber Fehlanzeige. Jetzt verriet die Darstellerin: Sie habe von dem Ableger auch erst über die sozialen Medien erfahren.

Laut Variety sei die 65-Jährige nicht vorgewarnt worden. Wie alle Fans von "Sex and the City" habe sie über Twitter und Co. vom geplanten Streamingstart erfahren. Obwohl sie ihre Rolle geliebt habe, findet Kim allerdings, dass eine Fortführung der Produktion unnötig gewesen sei. "Es hat so etwas Endliches – also, es geht nicht voran", hielt sie fest. Ihrer Meinung nach hätte ein Ableger wie How I Met Your Father als How I Met Your Mother-Ergänzung mehr Sinn.

Ganz aus dem Gedächtnis ist die Rolle der US-Amerikanerin in dem Sequel aber nicht verschwunden. Denn Samantha wird durch Textnachrichten immer wieder in die Handlung eingebaut. Laut einem Insider sei Kim immer bewusst gewesen, dass die Figur irgendwie integriert werden müsse. "Sie weiß, dass sie eine große Rolle in der Serie gespielt hat und dass Samantha immer eine Ikone bleiben wird", betonte die Quelle gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, "Sex and the City"-Cast

Getty Images Kim Cattrall im Januar 2020 in Pasadena

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Darstellerin

