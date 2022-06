Mike Cees-Monballijn geriet mit dem Gesetz in Konflikt! Der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat ist mittlerweile in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. Durch die Sommerhaus der Stars -Teilnahme im vergangenen Jahr rückte vor allem seine Ehe mit Schauspielerin Michelle Monballijn in den Diskussionsmittelpunkt der breiten Öffentlichkeit. Nun bekam Mike wegen seiner Klamottenwahl Gegenwind: Der Berliner geriet wegen eines T-Shirt-Aufdrucks in den Fokus der Polizei!

Am vergangenen Mittwoch wollte der DJ nur schnell das Auto einer Bekannten aus dem Halteverbot holen und fuhr dafür mit dem Fahrrad zu besagter Stelle. Ohne Ausweisdokumente und mit Handy am Lenker geriet er dann in die erste Kontrolle. Kurze Zeit später hielten die Beamten ihn erneut an – dieses Mal im Wagen und äußerten einen Verdacht wegen seines Oberteils: "Daraus wurde eine harte Kontrolle: Denn auf meinem T-Shirt stand Cocaine Cowboys (z. Dt. Kokain Cowboys). Daraufhin wurde gefragt, warum meine Augen so rot seien und wann ich das letzte Mal Drogen konsumiert hätte", erklärte Mike in seiner Instagram-Story. Auch einem Drogen- und Alkoholtest musste er sich daraufhin unterziehen.

Um seinen fehlenden Führerschein und Ausweis nachzureichen, ging es dann auch noch in die vier Wände des Ex-Temptation Island-Kandidaten. Auch wenn am Ende nichts Größeres als eine kleine Ordnungswidrigkeit auf ihn zukommt, zeigte sich Mike dennoch entsetzt darüber, was ein T-Shirt-Motiv auslösen kann: "Ich finde es einfach schlimm, dass man, wenn man ein T-Shirt anhat, auf dem 'Cocaine Cowboys' draufsteht, gleich mal einen Drogentest machen muss", erklärte. Er selbst habe mit illegalen Substanzen nichts am Hut.

RTLZWEI Mike Cees, Ex-Kandidat von "Kampf der Realitystars"

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, Februar 2021

