Sarah Engels (29) schickt ihrem Ex niedliche Geburtstagsgrüße! Der einstige DSDS-Sieger Pietro Lombardi wird heute 30 Jahre alt. Seine Karriere bei der Castingshow mit Dieter Bohlen (68) begann allerdings schon 2011! Mit gerade einmal 18 Jahren versuchte der junge Pie damals sein Glück und lernte im Zuge des Gesangswettbewerbs auch Sarah kennen, die Mama ihres gemeinsamen Sohnes Alessio Lombardi (6). Heute feiert der Sänger seinen dritten runden Ehrentag – und bekam dafür eine liebevolle Videobotschaft seiner Ex-Frau!

Via RTL sendete Sarah ein paar liebe Worte an ihren einstigen Partner: "Pietro, altes Haus! Ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem 30. Geburtstag. Vor allen Dingen aber ganz, ganz viel Gesundheit und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen!" Für den großen Tag des "Phänomenal"-Interpreten hat sich die 29-Jährige etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein gesundes Frühstück! Denn Pie ist aktuell fleißig dabei, an seinem Sommer-Body zu arbeiten. Dabei will ihn Sarah ganz offensichtlich supporten. "Fühl dich gedrückt", schloss sie ab.

Auch Sarah steht in diesem Jahr noch die 30 ins Haus: Die einstige Let's Dance-Kandidatin darf sich im Oktober auf die besondere Sause freuen. Ob sie wohl vor ein paar Jahren gedacht hätte, dass sie in dem Alter dann schon Zweifachmama ist? Anfang Dezember hatte die Ehefrau von Julian Büscher (29) nämlich Töchterchen Solea Liana Engels zur Welt gebracht.

Anzeige

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, November 2014

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi backstage bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de