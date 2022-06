Abby De La Rosa lässt ihre Fans nicht rätseln! Im vergangenen Sommer brachte die DJane Zwillinge zur Welt. Papa der Kids ist der US-Comedian Nick Cannon (41). Vor wenigen Tagen verzückte Abby ihre Fans mit süßen News: Sie erwartet erneut Nachwuchs. Ob Nick wieder der Vater ist, behielt die Beauty für sich – aber sie verriet nun, wann ihr Stichtag ist!

In einem Livestream auf Instagram lieferte Abby ihren Followern einige Infos rund um ihre Schwangerschaft. So gab die Musikerin etwa preis, dass sie ihr drittes Kind am 25. Oktober erwarte. Auch was den Namen des Babys betrifft, gab sie einen Hinweis. Denn nach ihren Twins Zion und Zillion wolle sie dem Muster treu bleiben: "Ich suche den besten Namen mit Z, den ich finden kann."

Wenn Abbys Zwillingspapa Nick auch der Vater ihres dritten Kindes sein sollte, dürfte er sich in diesem Jahr gleich zweimal auf Familienzuwachs freuen: Denn zurzeit erwartet das Model Bre Tiesi ein Baby von dem nicht monogam lebenden Komiker. Es ist bereits der achte Nachwuchs für ihn.

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa, DJane

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa, DJane

Anzeige

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Mai 2022

Anzeige

Meint ihr, dass Abby auch für ihr drittes Baby einen Namen mit Z wählen wird? Ja, bestimmt! Nein, ich denke, da hat sie nur einen Witz gemacht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de