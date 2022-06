Wird Serkan Yavuz (29) ein nachgiebiger Papa? Gemeinsam mit seiner Bachelor in Paradise-Liebe Samira Klampfl (28) hat der Kuppelshow-Star sein erstes Kind bekommen: Die kleine Nova Skye Sya ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Ihr Töchterchen hielt die beiden Influencer in den ersten Wochen natürlich mächtig auf Trab. Das hat Papa Serkan Folgendes gelehrt: Baby Nova hat ihn schon längst um den Finger gewickelt!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira und Serkan in Paradise" sprachen die frischgebackenen Eltern jetzt darüber, wie schlecht Serkan es abkann, wenn Nova offenbar leidet. "Wenn sie schreit, ist es noch okay, das kriege ich noch gehändelt, aber wenn ich sehe, es läuft irgendwo eine Träne runter, das bricht mir das Herz! Ich so: 'Nova, bitte, hör auf damit, tu mir den Gefallen!'", schildert der Reality-TV-Star. "Ich sage dir: Sie hat mich! Mein Leben lang!"

Serkan sei bewusst, dass sein Schicksal längst besiegelt ist. "Wenn die älter wird und anfängt mit Tränen, ist bei mir vorbei! Wenn sie das mal mitbekommt... Und weiß: 'Papa kann ich an der Nase herumführen, wenn ich anfange zu weinen, dann kriege ich alles.' Da sage ich dir ganz ehrlich: Da hat sie recht!", stellte der Ex-Bachelorette-Boy klar. Dem konnte seine Freundin Samira nur zustimmen.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

