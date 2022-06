Im April vergangenen Jahres überraschte Amber Heard (36) ihre Fans mit den freudigen News, dass sie erstmalig Mutter geworden ist. Zurzeit hat sie keinen festen Partner an ihrer Seite und zieht ihre Tochter Oonagh Paige (1) alleine in Kalifornien groß. In den vergangenen Wochen musste sie allerdings aufgrund des laufenden Verleumdungsprozesses gegen ihren Ex Johnny Depp (59) vor Gericht in Fairfax, Virginia sein. Doch wo war Ambers einjährige Tochter während dieser sechs Wochen?

Laut Medienberichten quartierte sich die Aquaman-Schauspielerin während der Gerichtstage in einem Luxusanwesen inklusive Tennisplatz, Fitnessraum, Heimkino und einem Spa ein, das nur eine halbe Stunde von Virginia entfernt lag. Das Luxusanwesen hätte genügend Platz und Komfort für mehrere Personen geboten – offiziell bestätigte Amber allerdings nie, ihre Tochter mit nach Virginia genommen zu haben. Es lässt sich nur vermuten, dass ein Kindermädchen auf Oonagh aufgepasst hat, während ihre Mama mit ihrem Ex Johnny Depp vor Gericht stand. Das Luxusanwesen kostete die Schauspielerin angeblich 20,5 Tausend Euro pro Monat.

Bis jetzt gab die Schauspielerin nur wenige Details über ihre Tochter preis und spricht in der Öffentlichkeit kaum von ihr. Doch vor Gericht zeigte sie sich während ihrer Zeugenaussage emotional. "Ich möchte mein Leben weiterführen. Ich habe ein Baby. Ich muss weitermachen."

Instagram / amberheard Amber Heard und ihre Tochter Oonagh im Juli 2021

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh Paige

Getty Images Amber Heard am 21. Prozesstag vor Gericht

