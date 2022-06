Strebt Lars Maucher (25) eine Schauspielkarriere an? Der Stuttgarter war einer der Teilnehmer in der vergangenen Bachelorette-Staffel mit Maxime Herbord (27). Auch wenn er dort ziemlich weit kam, reichte es am Ende nicht für die letzte Rose der Influencerin. Aktuell betont Lars zwar immer wieder, dass eine bestimmte Person ihn ganz glücklich macht – beruflich ist er im Gegensatz dazu aber noch längst nicht voll und ganz zufrieden. Gegenüber Promiflash verriet der gelernte Industriemechaniker: Er würde gerne bei einem Daily-Format einsteigen.

"Ich habe mich schon vor ein paar Jahren bei Köln 50667 beworben beziehungsweise mir eine Card erstellen lassen", erzählte der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Obwohl es damals nicht geklappt hat, hat Lars offenbar noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben, in Zukunft doch noch vor der Kamera des Kölner Formats stehen zu können. "Ich hätte definitiv Lust darauf, es ist ein geiler Job – warum nicht?", verdeutlichte er.

Ein guter Bekannter des Hobbyfußballers hat es hingegen schon ins Serienbusiness geschafft. Zico Banach (31) konnte sich im Frühjahr dieses Jahres einen Job in dem RTL2-Format angeln. Die Fans waren davon begeistert – wie der Bachelor in Paradise-Star gegenüber Promiflash preisgab. "Es gab wirklich nur wenige Menschen, die meine Teilnahme zum Beispiel als Absturz bezeichnet haben...", witzelte er über die überschaubaren Kritiker.

