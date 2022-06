Für Britney Spears (40) und Madonna (63) geht es zurück ins Jahr 2003! Nach fünf Jahren Beziehung machte der Freund Sam Asghari (28) der "Toxic"-Sängerin im September 2021 einen Antrag. Am vergangenen Donnerstag Abend folgte dann endlich die große Hochzeit: Britney und ihr Sam gaben sich das Jawort! Auch die Queen of Pop Madonna stand auf der Gästeliste des Paares: So kam es nach der Hochzeit zwischen Britney und ihrer guten Freundin zu einem Deja-vu!

2003 eröffneten Britney, Madonna und Christina Aguilera (41) die MTV VMAs. Während des Auftritts beugte sich Madonna vor und küsste Britney – mit dem legendären Kuss machten die Sängerinnen damals weltweit Schlagzeilen. Wie unter anderem die Bilder von Page Six zeigten, wiederholten die Freundinnen jetzt fast zwei Jahrzehnte später den Kult-Kuss! Madonna und Britney knutschten nach der großen Hochzeitsfeier genauso innig wie damals.

Bereits im Januar 2021 hatte Madonna in einem Instagram-Livestream angedeutet, dass sie den skandalösen Bühnenkuss gerne nachstellen würde: "Ich und Britney, was ist damit? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie da mitmachen würde, aber es wäre wirklich cool. Wir könnten das Original nachspielen", verkündete sie damals.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Getty Images Britney Spears und Madonna im August 2003

Instagram / madonna Madonna im April 2022

