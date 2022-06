Hatten sie etwa keine Lust mehr? Am Sonntag endete die royale Partywoche zu Ehren des 70. Thronjubiläums der Queen (96). Bei der großen Abschiedsparade zeigte sich die britische Königsfamilie noch ein letztes Mal auf den Rängen. Prinz William (39), Herzogin Kate (40) und ihre drei Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) amüsierten sich augenscheinlich prächtig. Am Schluss waren sie aber schnell verschwunden – doch wieso?

Mike Tindall (43) plauderte nun in dem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" über den Grund: William und Kates Sprösslinge mussten am Sonntag pünktlich ins Bett – denn am Montag ging es für sie wieder in die Schule. Zudem schwärmte der ehemalige Sportler von den Feierlichkeiten rund um das Platin-Jubiläum der britischen Monarchin. "Es war hervorragend, um ehrlich zu sein", hielt der Gatte von Zara Tindall (41) fest.

Bevor es wieder nach Hause ging, alberte Prinz Louis auf den Rängen herum und ärgerte mit einigen Grimassen seine Mutter – mit einem Küsschen machte er das aber wieder gut. Auch mit seinem Großvater Prinz Charles (73) hatte der Vierjährige eine Menge Spaß und strahlte auf dessen Schoß bis über beide Ohren.

Getty Images Zara und Mike Tindall im Juni 2022

Getty Images Mike Tindall, Zara Tindall und Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

