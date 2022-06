Ist das Outfit von Selena Gomez (29) nicht etwas unpassend für eine Hochzeit? Am vergangenen Donnerstag war es endlich so weit: Nach langem Warten besiegelten Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) ihre Liebe in einer romantischen Zeremonie, bei der auch jede Menge Promis anwesend waren. So standen beispielsweise Madonna (63) oder Kate Hudson (43) auf der Gästeliste. Auch Selena war eingeladen, die komplett in Schwarz gekleidet an der Feierlichkeit teilnahm.

Auf einigen Aufnahmen, die ein Fan auf Twitter teilte, sieht der ehemalige Disney-Star einfach umwerfend aus. So entschied sich die 29-Jährige angesichts des besonderen Anlasses für ein schwarzes, bodenlanges Kleid mit einem hohen Beinschlitz. Ihre Haare trug Selena offen – die Beauty hatte ihre braune Mähne jedoch elegant zu Locken gestylt. Auf den Schnappschüssen ist die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin zudem mit einem kleinen Blumenstrauß in der Hand zu sehen.

Auch wenn ein schwarzes Kleid angesichts einer Hochzeit zunächst etwas eigenartig wirkt, schien ihr Look dem Anlass entsprechend zu sein. Denn Selena war nicht der einzige berühmte Gast, der zu Britneys Hochzeit komplett in Schwarz erschien. Es liegt der Gedanke nahe, dass sich die Sängerin dies sogar als Dresscode gewünscht hat. So entschied sich It-Girl Paris Hilton (41) für ein glitzerndes schwarzes Maxikleid. Auch Schauspielerin Maria Menounos (44) und Sams Schwester Fay Asghari wählten einen eher düsteren Look.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im April 2022

Anzeige

APEX / MEGA Paris Hilton bei Britneys Hochzeit

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de