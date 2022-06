Wenn die Queen (96) ruft, kommen sie alle! In der vergangenen Woche feierte ganz Großbritannien die 70-jährige Regentschaft der Monarchin. Mit Events wie der Militärparade Trooping the Colour, einem Lichterspektakel sowie einem royalen Konzert würdigten Familie, Freunde und Fans das britische Staatsoberhaupt. Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) waren mit von der Partie, genau wie Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40). Ein privates Treffen war zwischen ihnen aber nicht geplant – eigentlich!

Beide Seiten kamen offenbar doch am royalen Tisch zusammen – die Queen bat ihre beiden Enkelsöhne wohl um ein gemeinsames Dinner auf Schloss Windsor. Zumindest will das InTouch nun von einem Insider aus dem Palast erfahren haben. Während des Treffens soll vor allem Kate die Vermittlerin gespielt haben – angeblich war sie zu ihrer Schwägerin Meghan extra freundlich. Dennoch soll die Stimmung am Tisch angespannt gewesen sein. Besonders der ehemaligen Suits-Darstellerin misstrauen die Royals nach wie vor – zu groß ist wohl die Angst, dass sie und Harry wieder pikante Details über das Königshaus auspacken könnten.

Viel Harmonie soll es bei dem gemeinsamen Dinner demnach auch nicht gegeben haben – auch wegen der Queen. Die 96-Jährige soll erklärt haben, dass vor allem die Cambridges mit ihren Kindern die Zukunft der Monarchie seien und sie deshalb noch mehr Verantwortung bekommen sollen. Davon waren Harry und seine Gattin angeblich gar nicht begeistert.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Cambridges auf dem Balkon des Buckingham Palace

