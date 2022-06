Müssen seine Fans sich ernsthafte Sorgen um Justin Bieber (28) machen? Im Jahr 2020 machte der supererfolgreiche Sänger öffentlich, dass er an einer nicht ganz ungefährlichen Krankheit leidet: Lyme-Borreliose! Die Infektionskrankheit kann durch Zeckenbisse übertragen werden und schwere Folgen haben: Darunter Schäden an der Haut, dem Nervensystem und den Gelenken – in schweren Fällen kann sich die Lyme-Borreliose zu einer Autoimmunerkrankung entwickeln. Zuletzt hatte der Musiker seine Krankheit offenbar gut im Griff und ging immer offen damit um. Doch jetzt scheint sich Justins Zustand verschlechtert zu haben!

Via Instagram gab der 28-Jährige jetzt niedergeschlagen bekannt, dass er einige Konzerte seiner "Justice World Tour" nicht wird spielen können – der Grund: sein Gesundheitszustand! "Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss. Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit wird immer schlimmer", erklärte Justin. Zwar nannte er hier keine konkrete Krankheit, dennoch dürfte hier eindeutig seine Lyme-Borreliose gemeint sein. Abschließend versprach Biebs, sich zu schonen und die Termine so bald wie möglich nachzuholen.

Auch um seine Frau Hailey Bieber (25) waren die Fans zuletzt sehr besorgt: Das Model erlitt einen kleinen Schlaganfall, brach zusammen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden! Dort konnte später auch die Ursache festgestellt werden: Sie hatte seit Geburt eine Öffnung zwischen ihren Herzkammern – und das Blutgerinnsel, das den kleinen Schlaganfall auslöste, gelangte durch das Loch in ihr Gehirn. In einer OP wurde die Öffnung dann geschlossen. "Es ist alles gut gelaufen. Ich erhole mich sehr gut und wirklich schnell", versicherte sie ihren Fans hinterher auf YouTube.

Getty Images Justin Bieber auf dem Coachella-Festival im April 2022

Getty Images Justin Bieber bei den 64. Grammy Awards

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der MET-Gala, September 2021

