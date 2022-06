Martin Rütter (51) setzt ein klares Statement gegen Hass im Netz! In der vergangenen Staffel von Let's Dance begeisterte Mathias Mester (35) Woche um Woche das Publikum und schaffte es sogar bis ins Finale. Doch aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit musste sich der ehemalige Leistungssportler auch so einige boshafte Kommentare gefallen lassen. Nun machte Mathias' Kumpel Martin Rütter allen Hatern eine deutliche Ansage!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der TV-Hundetrainer nun ein rund siebenminütiges Video, in dem er den 35-Jährigen in Schutz nimmt. Außerdem kritisiert er den Umgangston in den sozialen Medien. Als Beispiel nennt der 51-Jährige einen Kommentar, in dem Mathias von einer Nutzerin als "Krüppel" beschimpft wird. Außerdem wirft die Userin "Let's Dance" vor, den Ex-Athleten wegen seiner Größe zu bevorzugen und ihm "Behinderten-Punkte" zu schenken. "Das geht mir wirklich durch Mark und Bein", teilt der gebürtige Duisburger seine Reaktion mit. Ihn machte der Kommentar sogar so wütend, dass er die Verfasserin kurzerhand anrief und sie zur Rede stellte. Doch weder mit dem Entertainer noch mit seinem Anwalt wolle die Frau sprechen. Auch dass Martin Anzeige gegen sie erstatten will, scheint sie kaltzulassen.

Inzwischen hat sich die Kommentarschreiberin für ihre Äußerungen entschuldigt. Gegenüber stern berichtete sie, dass sie nicht wisse, was damals in sie gefahren sei. "Es tut mir sehr leid, dass ich Sie gekränkt und verletzt habe. Ich [...] möchte Ihnen versichern, dass ich meinen Fehler voll und ganz einsehe. Mir tut das alles furchtbar leid", versicherte sie.

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, Detlef Steves und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, TV-Hundetrainer

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

