Renata Lusin (34) und Mathias Mester (35) sind rundum zufrieden mit der vergangenen Let's Dance-Staffel. Der Speerwerfer und seine Tanztrainerin schafften es in diesem Jahr bis ins Finale. Dort mussten sie sich jedoch Janin Ullmann (40) und dem Staffelsieger René Casselly (25) geschlagen geben. Für das Tanzpaar ist der verpasste Sieg allerdings kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gespräch mit Promiflash versicherten Renata und Mathias: Sie könnten nach ihrer Teilnahme kaum glücklicher sein!

In ihren Augen ist der Plan der 34-Jährigen voll und ganz aufgegangen. "Ich wollte den Leuten mit Mathias zeigen, das Tanzen – meine größte Leidenschaft – keine Norm und keine Grenzen hat. Und unsere Mission haben wir mehr als erfüllt", freute sich Renata gegenüber Promiflash. Sie sei an dieser Herausforderung gewachsen und habe mit Mathias auch noch einen tollen Menschen kennengelernt. "Ich bin wahnsinnig stolz und hätte nicht gedacht, dass wir es so weit schaffen", betonte die Profitänzerin.

Mathias hingegen kann es noch gar nicht glauben, was in den vergangenen Monaten passiert ist. "Das war so eine intensive Zeit, so ein unglaubliches Vierteljahr, in dem so viele tolle Dinge passiert sind", schwärmte der Sportler. Aus der Zeit nimmt er eine Menge mit: "Ich bin in dieser Zeit so oft und immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen. Dadurch bin ich noch ein Stück selbstbewusster geworden."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2022

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester im "Let's Dance"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de