Wie denkt Jill Lange (21) über Saschas Exit? Die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer trafen bei Ex on the Beach wieder aufeinander. Obwohl die beiden von dem Wiedersehen anfangs nicht sonderlich begeistert waren, bandelten sie wieder miteinander an – und küssten sich sogar. Doch weil der Hottie aus Bonn sich in der neuen Folge ziemlich aggressiv verhalten hatte, musste er die Villa verlassen. Mit Promiflash sprach Jill nun über Saschas Rauswurf: Wie steht sie dazu?

Im Promiflash-Interview erzählte die 21-Jährige, dass sie nach seinem Show-Aus gemischte Gefühle hatte. "Als Sascha rausgeflogen ist, war ich zum einen froh, nicht mehr mit diesem Stress konfrontiert zu werden", gab sie ehrlich zu. Allerdings sei Jill auch ziemlich enttäuscht darüber, dass es überhaupt so weit kommen musste und der TV-Star wegen seines Verhaltens die Villa verlassen musste.

Eigentlich hatte die Studentin vor seinem Rauswurf nämlich noch Hoffnung, dass es zwischen ihr und dem Blondschopf noch einmal ein Liebes-Comeback geben könnte. Doch nach Saschas Exit habe sich ihre Meinung dazu grundlegend geändert. "Ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass es für uns auf jeden Fall keine Perspektive mehr geben würde", meinte Jill abschließend.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Sascha, Kandidat bei "Are You The One?"

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de