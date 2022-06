Jennifer Lopez (52) scheint wirklich überglücklich mit Ben Affleck (49) zu sein! Die Musikerin und der Schauspieler feierten im Juli 2021 nach 18 Jahren ihr Liebes-Comeback. Zwischen den beiden ist es offenbar auch ziemlich ernst: Im April verlobten sie sich – und vor wenigen Tagen sollen sie nun auch ihr gemeinsames Traumhaus gefunden haben. Doch nur selten spricht das Paar offen über seine Beziehung. Umso mehr können sich die Fans nun freuen: J.Lo schwärmte jetzt total von Ben!

Vor wenigen Tagen war die 52-Jährige zu Gast bei Good Morning America. Im Interview erklärte sie dabei stolz, dass momentan die beste Zeit ihres Lebens sei. "Ich liebe meine Karriere", meinte J.Lo und fügte hinzu: "Aber nichts erfüllt mich mehr als die Möglichkeit, eine Familie mit jemandem aufzubauen, den ich sehr liebe und der sich genauso für die Familie und füreinander einsetzt, wie man es nur tun kann."

Dass die "On The Floor"-Interpretin und der 49-Jährige total verliebt ineinander sind, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Immer wieder turteln die beiden in der Öffentlichkeit. Zuletzt wurde das Paar vor wenigen Wochen vor einem Restaurant beim Knutschen abgelichtet. Den beiden schien es dabei überhaupt nichts auszumachen, dass auch J.Los Sohn Maximilian David Muñiz (14) mit dabei war.

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Halftime"-Premiere im Juni 2022 in New York

Getty Images Schauspieler Ben Affleck mit seiner Verlobten Jennifer Lopez

Splash News Jennifer Lopez, ihr Sohn Max und Ben Affleck in Los Angeles

